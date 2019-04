(ANSA) - ROMA, 3 APR - Il ministro dell'Economia Giuseppe Tria "riferisca immediatamente al Parlamento sulle intimidazioni a cui sarebbe costretto". Lo hanno chiesto nell'Aula della Camera Giorgio Mulè di Fi ed Enrico Borghi del Pd. "In un'intervista - spiega Mulè - dice che non cede alla spazzatura e che l'intimidazione non passa. Un ministro di questo governo è dunque intimidito con il peso di una minaccia sulla sua persona . C'è qualcuno che vuole coartare la sua volontà. Questo Parlamento ha l'obbligo di ascoltare al più presto la denuncia politica di un galantuomo e di proteggerlo: egli è come una pecora tra i lupi nel suo splendido isolamento e lancia messaggi di aiuto". "Non siamo qui per difendere l'operato, ma diciamo no ad un nuovo 'metodo Boffo'", puntualizza Borghi.