Il senatore Pd Richetti travolto mentre attraversava la strada in via del Tritone

E’ stato investito da un furgoncino NCC mentre attraversava la strada il senatore del Pd Matteo Richetti. L’incidente è avvenuto in via del Tritone, all’angolo con via della Stamperia, al centro di Roma. E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non è in gravi condizioni. Il conducente del veicolo NCC è in ospedale per gli accertamenti sull'assunzione di alcol e droga. Si tratta di un italiano di 40 anni. Sul posto la polizia locale del I Gruppo Trevi per i rilievi.

«E' stato un brutto incidente ma per fortuna senza alcuna conseguenza seria. Grazie per tutto l’affetto, la vicinanza e la vostra preoccupazione. In osservazione per un pò ma solo per precauzione, così saremo ancora più in forma al nostro #Harambee di domenica a Milano» ha scritto poco fa Richetti su Twitter.