Scontro fra treni: due indagati a Como

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Ci sono due indagati nell'inchiesta della Procura di Como per disastro ferroviario colposo e lesioni colpose sullo scontro tra due treni, con diversi feriti e contusi, avvenuto la sera del 28 marzo scorso all'altezza della stazione di Inverigo. Sono un apprendista macchinista e il suo 'tutor' alla guida del convoglio in partenza verso Asso e che, secondo la ricostruzione del Procuratore Nicola Piacente e del pm Daniela Moroni, non ha rispettato il semaforo rosso. Ai due è stata notificata una informazione di garanzia.