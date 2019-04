Pompeo, no a intervento turco in Siria

(ANSA) - WASHINGTON, 3 APR - Il segretario di stato americano Mike Pompeo lancia un avvertimento alla Turchia: se dovesse intraprendere azioni militari in Siria - ha detto il capo della diplomazia Usa - le conseguenze sarebbero devastanti.Pompeo, che ha incontrato il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha espresso sostegno per i negoziati in corso che riguardano il nordest della Siria ma - si legge in una nota del Dipartimento di stato - ha messo in guardia Ankara dalle possibili devastanti conseguenze che avrebbe un intervento militare unilaterale della Turchia nella regione.