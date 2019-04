Dem chiedono a fisco dichiarazioni Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - I democratici alla Camera del Congresso americano hanno chiesto ufficialmente al fisco Usa e al Dipartimento al Tesoro le dichiarazioni dei redditi degli ultimi sei anni - dal 2013 al 2018 - del presidente Donald Trump, sia quelle personali sia quelle relative alle sue attivita'. Il presidente ha gia' affermato in passato che si opporra' a tale richiesta, cosi' fino ad ora si e' rifiutato di fornire le sue dichiarazioni fiscali a differenza di tutti i suoi predecessori alla Casa Bianca. Il suo ex avvocato personale, Michael Cohen, in audizione al Congresso ha affermato che Trump ha spesso gonfiato o sgonfiato in modo fraudolento il suo patrimonio a seconda degli scopi da raggiungere.