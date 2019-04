Le Pen diserta incontro dei sovranisti

(ANSA) - PARIGI, 4 APR - La leader del Rassemblement national francese Marine Le Pen non andrà all'incontro dei partiti sovranisti in programma lunedì a Milano, convocato da Matteo Salvini. Lo riferisce all'ANSA il portavoce del partito Alain Vizier, spiegando che Le Pen "è impegnata nella campagna elettorale: questo fine settimana sarà in Bretagna, mentre la settimana prossima ha in agenda altri appuntamenti in Francia. Assente anche il premier ungherese Viktor Orban e non ci sarà alcun rappresentante del suo partito Fidesz.