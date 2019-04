Bloccato con bimbo in sottopasso,salvato

(ANSA) - LA SPEZIA, 4 APR - Due poliziotti delle volanti hanno salvato un bimbo di 5 anni e il padre che erano rimasti bloccati in auto in un sottopasso dall'acqua piovana. E' successo alla Spezia. Le forti piogge stamani hanno allagato il sottopasso e il livello dell'acqua, aumentato anche a causa dei tombini ormai saltati, aveva raggiunto la metà delle portiere dell'auto, di fatto bloccando all'interno l'uomo e il bimbo di 5 anni che sedeva nei sedili posteriori. Una donna che ha assistito alla scena ha chiamato il 112 che ha inviato la Volante della polizia. I poliziotti sono entrati nel sottopasso e, con l'acqua ormai alla vita, hanno urlato all'uomo di abbassare il finestrino posteriore per poter prendere il bambino. Una volta salvato il piccolo, messo al sicuro all'interno della Volante, i due agenti hanno spinto la macchina fuori dal sottopasso.