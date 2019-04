(ANSA) - LONDRA, 4 APR - La 'legge anti-no deal' approvata con un voto di scarto alla Camera dei Comuni rischia di avere un effetto boomerang e di accrescere, se ratificata oggi anche dai Lord, il pericolo di "una Brexit no deal accidentale". Lo afferma Downing Street, ricordando che Theresa May si è già impegnata a evitare un divorzio senz'accordo, ma che il testo - denunciato come incostituzionale - non solo sottrae al governo le sue prerogative sugli accordi internazionali, ma limita gli spazi di manovra della premier tanto da poter far saltare il tavolo.