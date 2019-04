Scuola: sindacati, sciopero il 17 maggio

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Il mondo della scuola e della ricerca va verso lo sciopero generale che è stato proclamato per il prossimo 17 maggio. "Dall'incontro che si è svolto oggi al Ministero del Lavoro - Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals scuola - non sono emersi elementi che consentano di ritenere concluso positivamente il tentativo di conciliazione. Nessuna risposta di merito è venuta alle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca". Le cinque organizzazioni sindacali prendono atto dell'annunciata apertura, a partire da lunedì 8 aprile - data nella quale è previsto l'incontro con il Ministro - di un tavolo di confronto al massimo livello politico del MIUR ma confermano, in assenza di impegni puntualmente riscontrabili, la volontà di procedere alla proclamazione di iniziative di lotta articolate in astensione dalle attività non obbligatorie e in uno sciopero generale di tutti i lavoratori del comparto istruzione e ricerca per l'intera giornata del 17 maggio.