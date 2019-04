Esplosione a Pordenone, ferita donna

(ANSA) - PORDENONE, 4 APR - Una donna è rimasta ferita in seguito ad un'esplosione avvenuta all'interno del suo appartamento di via Ortigara a Pordenone. L'episodio si è verificato attorno alle 13. Soccorsa dal personale dell'ambulanza, la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Pordenone: ha riportato ustioni ed è sotto shock, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime notizie l'esplosione potrebbe essere dovuta a una perdita di gas. Considerata la dinamica, in zona era giunto anche l'elicottero sanitario del Fvg, che poco dopo è rientrato alla base. I vigili del fuoco del Comando provinciale hanno domato l'incendio che era divampato subito dopo lo scoppio e stanno verificando l'agibilità dell'appartamento. Da un esame superficiale, sembrerebbe che l'appartamento abbia subito danni ingenti. Le indagini sono svolte assieme ai carabinieri della locale compagnia.