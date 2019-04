Circolo gay contro 'bacio'Salvini-Romizi

(ANSA) - PERUGIA, 4 APR - Un fotomontaggio con il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini e il sindaco uscente, ricandidato, di Perugia Andrea Romizi, FI, a occhi chiusi che sembrano baciarsi è l'immagine scelta per la campagna #perugianonsilega lanciata da Omphalos, circolo della comunità gay cittadina. "C'è un bacio però che proprio non ci piace ed è il 'bacio politico' tra il candidato sindaco di Perugia Andrea Romizi e la Lega di Matteo Salvini. Bacio che simbolicamente rappresenta l'alleanza politica che vuole portare al governo di Perugia persone e posizioni apertamente razziste, omofobiche, transfobiche e sessiste" spiegano in una nota i promotori. "La campagna sarà diffusa attraverso i social e con manifesti affissi in città attraverso l'apposito servizio pubblico" dice all'ANSA il presidente di Omphalos Stefano Bucaioni. "E' volutamente provocatoria - aggiunge - ma è stata già valutata da un team di nostri legali".