Teenager dice a polizia: «Sono Timmothy, 7 anni fa mi hanno rapito in Illinois»

Un adolescente del Kentucky ha detto alla polizia di essere Timmothy Pitzen, un bambino scomparso nel 2011 dopo che sua madre è stata trovata morta nella stanza di un motel in Illinois. Secondo quanto riferiscono i media l’Fbi sta collaborando con le autorità di diversi stati Usa per confermare la sua identità.

Timmothy Pitzen di Aurora, in Illinois, è stato visto per l'ultima volta in un parco acquatico in Wisconsin quando aveva 6 anni. Era in compagnia della madre, che poi è stata trovata morta nella stanza di un motel a Rockford, in Illinois, nel maggio 2011. Timmothy, che oggi dovrebbe avere 14 anni, si è identificato con le autorità della contea di Campbell, in Kentucky. Secondo un rapporto della polizia di Sharonville, in Ohio, ha detto di essere scappato da due uomini che lo hanno tenuto prigioniero per sette anni. Spiegando che si trovava in un motel della catena Red Roof Inn con i suoi rapitori e dopo essere fuggito ha attraversato un ponte che collega l’Ohio al Kentucky.