Danni e paura in Lunigiana e nello Spezzino

Dopo mesi di siccità e incendi, piogge e nevicate nelle ultime 48 ore hanno allentato la grande sete del nord. La perturbazione di inizio aprile ha fatto tornare invernali i paesaggi su montagne già brulle: oltre un metro di neve è caduto in Valle d’Aosta e sul nord del Piemonte, passi alpini chiusi tra il Veneto e il Trentino, imbiancate le valli lombarde.

La portata di fiumi e laghi ha recuperato un pò dai record negativi storici accumulati nel primo trimestre del 2019: in metà Piemonte, ad esempio, le riserve idriche a fine marzo erano le più basse da 50 anni.

Nel nord est italiano, imbiancata Cortina d’Ampezzo, chiusi per precauzione, per il rischio di valanghe, i passi dolomitici Fedaia, Pordoi e Rolle; acqua alta a Venezia. Su una 'pista nerà a Plan de Corones (Bolzano) il guidatore di un gatto delle nevi ha trovato il corpo di una sciatore, finito contro un albero.

In Toscana, i problemi li hanno causati gli allagamenti, in particolare nella Lunigiana, dove alcune scuole sono state evacuate. Ad Aulla (Massa Carrara) è stato invaso dall’acqua un asilo aperto un anno fa: il personale ha chiamato i genitori affinchè riportassero a casa i bambini. Allagamenti anche nella provincia di la Spezia, dove un bimbo di 5 anni e il padre sono stati salvati da poliziotti in un sottopasso invaso dall’acqua piovana.

In Emilia-Romagna l’allerta è scattata per il vento nell’interno e sulla costa, con raffiche fino a 74 kmh. In Liguria l’allerta per il vento, fino a questa sera, ha risparmiato solo il Ponente.

Nella serata la perturbazione ha raggiunto le regioni meridionali portando venti forti e temporali, in particolare sulla Campania.