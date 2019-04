Tribunale Bari, Petruzzelli è del Comune

(ANSA) - BARI, 04 APR - Il teatro Petruzzelli è di proprietà del Comune di Bari. È la conseguenza, in estrema sintesi, della sentenza emessa nel pomeriggio dal Tribunale civile di Bari che, rigettando tutte le eccezioni e le osservazioni della famiglia Messeni Nemagna, ha lasciato intatta la delibera comunale che, nel 2010 stabiliva la proprietà del teatro in capo al Comune. La famiglia aveva tra l'altro chiesto l'annullamento della delibera, ma il Tribunale non ha accolto l'istanza per ragioni processuali.In particolare, nel 2010 con quella delibera, il Comune in autotutela aveva revocato l'adesione al protocollo d'intesa siglato nell'autunno 2002 davanti all'allora ministro dei Beni culturali, Giuliano Urbani.Tale protocollo prevedeva l'obbligo contrattuale della appena costituita Fondazione Petruzzelli di pagare tutti i conti della ricostruzione del teatro (distrutto da un incendio nel 1991) e di gestire in cambio il politeama per 40 anni, pagando un canone di 500 mila euro l'anno ai Messeni Nemagna, proprietari della struttura.