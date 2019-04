(ANSA) - ROMA, 5 APR - Sulla circostanza per cui Said Mechaquat che si è consegnato alle forze dell'ordine, a Torino, confessando l'omicidio di Stefano Leo, si trovava in libertà, il ministero della Giustizia non ha proceduto al momento all'invio degli ispettori per valutare il caso ma sta studiando la vicenda e acquisendo informazioni. Non è escluso - secondo quanto apprende ANSA - che possa attivarsi nelle prossime ore.