Genitori aggrediscono maestro in Salento

(ANSA) - LECCE, 5 APR - I genitori di un alunno di una scuola elementare di un piccolo comune della provincia di Lecce avrebbero aggredito verbalmente un maestro, dopo averlo raggiunto a scuola, accusandolo di essersi comportato in maniera scorretta nei confronti del figlio. E per questo, dopo la lite molto accesa, lo avrebbero denunciato per abuso dei mezzi di correzione. L'insegnante, invece, dopo il litigio si sarebbe sentito male al punto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dopo alcuni controlli è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. La lite sarebbe avvenuta nell'atrio d'ingresso della scuola, alla presenza di molte persone. L'episodio è già all'attenzione della Procura e le indagini sono state affidate ai carabinieri.