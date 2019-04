Rapina nel Bolognese, ferito gestore bar

(ANSA) - BOLOGNA, 5 APR - Rapina ieri sera, poco prima delle 21 in un bar di Calderara di Reno, in provincia di Bologna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e che sono ancora sul posto con il Reparto investigazioni Scientifiche, i rapinatori, tre o quattro, con il volto travisato e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel bar e avrebbero minacciato il titolare per farsi consegnare ciò che aveva. Il barista avrebbe cercato di reagire e sarebbe stato aggredito. Durante la colluttazione, hanno ricostruito i Carabinieri, sarebbe stato esploso un colpo che potrebbe avere ferito uno dei rapinatori, ma sono ancora in corso accertamenti. Preso il bottino, tra cui anche un Rolex e gioielli, il gruppo è scappato nei campi circostanti. Il titolare del bar è stato soccorso dal 118.