Migranti bloccano stazione di Atene

(ANSA) - ATENE, 5 APR - Centinaia di migranti - 300 secondo la polizia - hanno bloccato per protesta la principale stazione ferroviaria di Atene mandando in tilt il traffico. Molti migranti si sono seduti sui binari davanti ai treni, con la polizia che non è intervenuta lasciando ai funzionari dell'Unhcr il compito di convincere i rifugiati a lasciare la stazione. A quanto si apprende, la protesta è scattata dopo falsi resoconti sulla fine delle limitazioni per viaggiare verso il nord Europa.