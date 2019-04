Verdi e Possibile alleati alle Europee

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Si chiama "Europa verde" ed è la lista con cui Verdi italiani e Possibile (il partito fondato da Giuseppe Civati nel 2015) correranno insieme alle elezioni europee del 26 maggio, in collaborazione con i Verdi europei. Nel simbolo scelto c'è un fiore giallo e il nome con la O di Europa disegnata come un sole che ride. "Non è una lista a sinistra del Pd come spesso viene definita", chiarisce Beatrice Brignone, segretaria di Possibile. La portavoce della Federazione dei Verdi italiani, Elena Grandi, spiega come la lista ritenga che "la green economy possa essere lo strumento per trasformare la nostra economia e per cominciare davvero una nuova sostenibilità in Italia e in Europa".