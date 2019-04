Finge di essere il bimbo scomparso, ma è un noto impostore

Il giovane che si è finto Timmothy Pitzen, il bambino sparito nel 2011, è un noto impostore. Lo ha detto la polizia, dopo che un test del Dna aveva rivelato l'inganno. Il ragazzo è stato identificato come Brian Michael Rini, un 23enne di Medina, un sobborgo di Cleveland, in Ohio. Le forze dell’ordine di Newport, in Kentucky, dove è stato trovato a vagare per le strade e ha chiesto aiuto fingendosi il bambino scomparso, hanno detto che ha una lunga storia criminale e di problemi mentali alle spalle.

La Cnn ha riferito invece che Rini è uscito da un carcere dell’Ohio circa un mese fa dopo aver scontato una condanna di 14 mesi per vandalismo e furto con scasso. Per ora contro di lui non sono state mosse accuse, ma il fratello Jonathan Rini ha detto ai media locali di sperare che finisca in prigione, o almeno in una casa di cura. «Non gli parlo da anni, ha fatto cose stupide», ha precisato.

La falsa speranza di poter riabbracciare Timmothy è stata «devastante» per la famiglia, ha spiegato la zia, Kara Jacobs: «E' stato come rivivere quel giorno da capo». «Sappiamo che sei là fuori da qualche parte, Tim, e non smetteremo mai di cercarti», ha aggiunto Jacobs.(ANSA).