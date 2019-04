Zingaretti, no xenofobi a Trisulti

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Nessuna apertura ad attività di formazioni politiche sovraniste o apertamente xenofobe". È questo un passaggio della lettera che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inviato al Ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, che aveva dichiarato una chiara volontà da parte del suo dicastero di vigilare sulla destinazione della Certosa di Trisulti. Il governatore, in sostanza, esprime contrarietà all'insediamento nel complesso di Collepardo, in provincia di Frosinone, di qualsivoglia Accademia o Scuola di formazione sovranista, "benedetta" dal guru americano Steve Bannon. "La mia preoccupazione - scrive Zingaretti - nasce anche dal rischio che la Certosa, da otto secoli luogo di preghiera, di pace e meditazione, possa essere destinata, come risulta da notizie trapelate a mezzo stampa, a sede di accademia di una formazione politica di stampo sovranista".