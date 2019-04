Il Labour contro May: delusi dal governo

(ANSA) - LONDRA, 5 APR - Il Labour si dichiara "deluso dal governo" Tory dopo giorni di colloqui sulla Brexit e lo accusa di "non aver offerto un reale cambiamento o compromesso": "Sollecitiamo la premier - si legge in una nota in risposta a una lettera ricevuta da Theresa May - a muoversi verso un vero cambiamento del suo accordo e a sforzarsi di trovare un'alternativa che possa ottenere il sostegno del Parlamento e unificare il Paese". Il partito di Jeremy Corbyn non dichiara chiuso il dialogo, ma fa sapere che ora la palla è alla premier.