(ANSA) - BRUXELLES, 6 APR - L'eventuale partecipazione dei britannici alle elezioni europee di fine maggio, nel caso di una possibile estensione di un anno della Brexit, potrebbe sconvolgere gli equilibri politici fra i vari gruppi politici all'Eurocamera, premiando Socialisti e democratici (S&D) a dispetto dei Popolari (Ppe). Ad ipotizzare tale scenario all'indomani del 26 maggio è Politico.ue, che intravede grazie alla 'Flexit', neologismo che indica un ritardo flessibile della Brexit di un anno, la possibilità per i socialisti europei di superare il gruppo del centrodestra europeo per seggi. Il partito laburista britannico è stato spesso una tra le più numerose delegazioni all'interno del gruppo socialista e, secondo tale analisi, "potrebbe ottenere 25 seggi nelle prossime elezioni se non 30". In tale scenario i socialisti potrebbero aumentare di peso fino ad arrivare a "167 seggi", di fronte ad un Ppe che si prevede possa raggiungerne 177". Tuttavia sottolinea Politico.ue "se i 14 europarlamentari ungheresi di Fidesz, attualmente sospesi dal partito, dovessero decidere di andarsene via, allora i Popolari scenderebbero a 163", lasciando in questo modo il primato agli S&D. Un'ipotesi che gelerebbe il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, candidato per la presidenza della Commissione europea. (ANSA).