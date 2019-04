Conte, sostegno a road map Onu per Libia

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito stamane al telefono il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. A lui "ha espresso la sua preoccupazione per gli ultimi sviluppi in Libia, preoccupazione fortemente condivisa da Guterres che ha da poco lasciato il Paese libico al termine di diversi incontri, tra cui quello con Haftar". Conte, a quanto rende noto Palazzo Chigi, "ha ribadito il forte sostegno italiano al processo di transizione politica guidato dalle Nazioni Unite, considerato il percorso più efficace e sostenibile per giungere alla definitiva pacificazione e stabilizzazione del Paese a beneficio dell'intero popolo libico".