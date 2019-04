Libia:forze Haftar impongono no-fly zone

(ANSA) - IL CAIRO, 6 APR - Rischio guerra nei cieli in Libia: le forze del generale Khalifa Haftar hanno annunciato di aver decretato una no-fly zone sulla parte ovest del Paese. "L'unità di crisi delle Forze dell'aria annuncia che la regione occidentale è una zona militare dove l'aviazione è interdetta" e "qualsiasi aereo militare o drone" sarà considerato "un obbiettivo nemico", afferma il portavoce dell'Esercito nazionale libico, Ahmed Mismari. "Qualsiasi aereo militare in questa regione sarà considerato un obbiettivo nemico e l'aeroporto da cui è decollato sarà bombardato", si afferma nel comunicato di Mismari. Come riportato da media, le milizie filo-Sarraj da ieri stanno compiendo raid a sud di Tripoli. All'ANSA inoltre risulta che fonti informate di Misurata prevedono attacchi anche nel sud e nell'est per colpire concentramenti di forze haftariane e le loro vie di rifornimento. Autorevoli analisti però attribuiscono alle forze di Haftar una superiorità nei cieli.