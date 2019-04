Sisma: il Papa nelle Marche il 16 giugno

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 6 APR - Il prossimo 16 giugno Papa Francesco si recherà in visita alle zone terremotate della diocesi di Camerino-San Severino Marche. "È un grande dono che il pontefice fa alla nostra regione", ha commentato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. "È la seconda visita, dopo quella di Loreto solo due settimane fa - ricorda il presidente - per stare a fianco delle popolazioni colpite dal sisma, un segno di grande vicinanza rispetto al problema più importante che ha in questo momento il nostro territorio". Il Papa sarà nelle zone colpite dal sisma a Camerino (Macerata): incontrerà i sindaci dei paesi della zona, celebrerà la messa e visiterà nella località di Cortine le Strutture Abitative Emergenziali (Sae) con le famiglie che vi abitano.