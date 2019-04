Auto storiche, muore pilota a Cortona

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 6 APR - Incidente mortale questo pomeriggio durante la prova della gara per auto storiche in programma nel weekend a Cortona (Arezzo). Un pilota 54enne originario di Pistoia, per cause ancora da accertare, è finito con la sua auto contro un albero riportando una frattura alla base cranica. L'incidente è avvenuto durante le prove della cronoscalata Camucia-Cortona. Subito soccorso dal 118 l'uomo è stato subito soccorso e stabilizzato dai sanitari che hanno allertato l'elisoccorso Pegaso ma è deceduto prima di essere trasportato in ospedale.