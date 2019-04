L'ovovia sul ponte di Calatrava sarà smontata. Era costata 2 mln di euro

Costata due milioni di euro e ferma ormai da quattro anni: per l’ovovia del Ponte della Costituzione, a Venezia, progettata per consentire anche ai disabili l’attraversamento del manufatto disegnato dall’archistar Santiago Calatrava, è già tempo di andare in pensione. A decretare la parola fine al simbolo di vetro e acciaio degli sprechi di Venezia, inaugurato in pompa magna nel 2013, è stata la Corte dei Conti che ha dato il nulla osta al Comune per il suo abbattimento.

In teoria avrebbe dovuto consentire ai turisti con difficoltà motorie di non dover superare i gradini del quarto ponte sul Canal Grande. Nella realtà dal maggio 2015 l’ovovia non si era più mossa. Tutta colpa delle batterie malfunzionanti ma anche delle continue e sospette vibrazioni della struttura. Non parliamo poi della lentezza, visto che per attraversare il ponte impiegava quasi 17 minuti, senza neppure il conforto di un soffio di aria condizionata.