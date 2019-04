Venezuela: visita presidente Icrc

(ANSA) - CARACAS, 7 APR - Il presidente del Comitato internazionale della Croce rossa (Icrc), lo svizzero Peter Maurer, è da ieri in Venezuela per una visita di cinque giorni che si concluderà il 10 aprile e durante la quale verificherà le carenze di cui soffre la popolazione. In un tweet in cui ha annunciato il suo arrivo, Maurer ha spiegato che l'Icrc "resta estremamente preoccupata circa il benessere dei venezuelani, con molti di essi che mancano di servizi basici". Da parte sua in un comunicato il Comitato internazionale ha reso noto che "Maurer controllerà le attività dell'Icrc nel Paese, parlerà con la gente necessitata e con quella colpita dalla violenza armata e si riunirà con autorità, membri della società civile e partner della Croce rossa. Durante la sua visita Maurer, si dice poi, "riaffermerà l'impegno dell'Icrc con la popolazione del Venezuela, seguendo la crescita delle operazioni della sua organizzazione nel Paese".