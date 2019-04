Bolton a Maduro: accetti amnistia Guaidò

(ANSA) - CARACAS, 7 APR - Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, John Bolton, ha consigliato nuovamente al presidente venezuelano Nicolás Maduro di accettare l'offerta di amnistia fattagli da Juan Guaidó, il leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim. In un tweet Bolton ha segnalato che il Paese ha bisogno di una transizione democratica che contribuisca alla ricostruzione nazionale. "Maduro - ha infine detto - deve ascoltare le voci prevalenti del popolo venezuelano, accettare l'offerta di amnistia del presidente ad interim Guaidó, e facilitare il cammino di una transizione democratica in Venezuela".