May: serve accordo o Brexit scivola via

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Poiché il parlamento ha chiarito che fermerà l'uscita del Regno Unito senza un accordo, ora abbiamo una scelta netta: lasciare l'Unione europea con un accordo o non andarcene affatto". Lo ha detto la premier britannica Theresa May in una dichiarazione riportata dal Guardian. "Più tempo ci vuole - sottolinea May - maggiore è il rischio che il Regno Unito non esca mai. Significherebbe lasciare che la Brexit che il popolo britannico ha votato ci scivoli tra le dita. Io non sosterrò questo. È essenziale garantire ciò per cui la gente ha votato, e per farlo dobbiamo ottenere un accordo".