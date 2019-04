Il "Partito internettiamo" è il primo in coda per depositare il simbolo

E’ il Partito internettiano il primo movimento politico in fila per depositare il simbolo per le Europee al Viminale. Il suo leader, Francesco Miglino, afferma di essersi posizionato «da due giorni» per assicurarsi la priorità. Il suo programma prevede una «completa revisione dell’Europa, oggi in mano alle banche e all’austerità. Diciamo no alle censure delle rotative controllate dai potenti», spiega.

In fila dietro di lui la Liga Veneta Repubblica «con lo storico simbolo del leone veneziano». A seguire il Sacro Romano Impero Cattolico di Mirella Cece. In coda al Viminale anche la Democrazia cristiana ("quella storica del 1943 mai sciolta") e il Movimento dei Forconi. Segue Casapound, con il leader Simone Di Stefano. In coda anche la Lega, rappresentata da Roberto Calderoli e il Popolo della Famiglia con Mario Adinolfi.