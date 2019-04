(ANSA) - ROMA, 7 APR - "L'isolamento e l'impotenza italiana nella vicenda libica è imbarazzante. Se si pensa a tutta la retorica che il Governo ha usato per descrivere le meraviglie della conferenza di Palermo non si sa se piangere o ridere. Al netto dei comunicati stampa di prammatica, si sta giocando una partita decisiva per l'Italia e noi non tocchiamo palla. Intanto i nostri governanti continuano a litigare". Lo dice in una nota il senatore Pier Ferdinando Casini.