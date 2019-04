(ANSA) - BRESCIA, 07 APR - "Non si sente ancora pronto per parlare con la stampa". Così la prima moglie di Sergio Zanotti parla a nome dell'imprenditore rimasto per tre anni nelle mani di rapitori in Siria liberato venerdì. Da ieri Zanotti è di nuovo a Brescia, ma non è tornato a casa sua. "Si ferma da un amico, ha bisogno di riposare", ha spiegato l'ex moglie. Forse già domani potrebbe essere ricoverato in ospedale per una serie di controlli e analisi.