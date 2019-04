'Dem non avranno dichiarazione Trump'

(ANSA) - WASHINGTON, 7 APR - I democratici non vedranno mai le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump: parola di Mick Mulvaney, chief of staff ad interim della Casa Bianca. In una intervista alla Fox, Mulvaney ha accusato l'opposizione di essere impegnati di una 'trovata politica' e di volere "attenzione" dopo che una commissione della Camera ha chiesto al servizio fiscale le dichiarazioni dei redditi del tycoon degli ultimi sei anni. "Questo non accadrà e loro lo sanno", ha aggiunto. Ieri anche i legali del presidente si sono opposti alla richiesta, sostenendo che si tratta di un "evidente abuso di potere".