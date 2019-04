Crisi Venezuela,Arreaza: sì a Montevideo

(ANSA) - CARACAS, 8 APR - Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza ha rilanciato la disponibilità del governo di Caracas a trovare una soluzione alla attuale crisi politica attraverso il 'Meccanismo di Montevideo', una proposta di buoni uffici proposta mesi fa dai governi di Messico, Uruguay e Bolivia, con l'appoggio delle nazioni caraibiche che integrano il Caricom. In un tweet Arreaza ha sostenuto che "il Meccanismo di Montevideo è l'iniziativa più sincera e rigorosa che sia stata proposta". Dopo aver ricordato che lo scorso sabato il presidente Nicolas Maduro ha rivolto un appello ai colleghi ai vertici dei Paesi promotori a rilanciare l'iniziativa, il ministro ha sottolineato che "il dialogo e la politica sono sempre la via" e che invece "la guerra e la violenza non hanno posto in Venezuela".