Brexit: Hunt, May sta facendo di tutto

(ANSA) - BRUXELLES, 8 APR - "Il messaggio oggi all'Ue è che possono vedere che la premier Theresa May non sta lasciando nessuna strada intentata per risolvere la Brexit, che stiamo facendo assolutamente tutto quel che possiamo per far arrivare in porto l'accordo sulla Brexit". Così il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt al suo arrivo al Consiglio Ue affari esteri a Lussemburgo. Hunt ha sottolineato che le discussioni con gli altri gruppi parlamentari e in particolare con il leader del Labour Jeremy Corbyn "non sono per niente facili, ma non posso dire né se sono fiducioso né se non lo sono, dobbiamo vedere", in ogni caso "non possiamo andare a queste discussioni con molte linee rosse altrimenti è inutile".