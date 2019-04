Questura, crescerà protesta No Tav

(ANSA) - TORINO, 8 APR - Nei prossimi mesi in Valle di Susa ci saranno contestazioni al Tav "tali da determinare un forte pericolo di compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica". E' per questo motivo che la prefettura di Torino ha ribadito il divieto di circolazione nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7:00) in alcune zone limitrofe al cantiere di Chiomonte. L'ordinanza prefettizia richiama un rapporto della questura che evidenzia la possibilità di una crescita, in estate, delle dimostrazioni No Tav che fra l'altro "potrebbero costituire motivo di forte aggregazione" anche per l'appoggio del movimento alla campagna dei 'no border' che sostengono i "migranti che tentano di attraversare il confine".