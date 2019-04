Libia: sfiorata strage di pellegrini

(ANSA) - IL CAIRO, 8 APR - "Il bombardamento dell'aeroporto civile di Mitiga a Tripoli è avvenuto mentre stava per decollare un aereo con circa 200 persone a bordo diretto in Arabia saudita per il pellegrinaggio alla Mecca. Si è dunque rischiata una strage": lo ha denunciato, in dichiarazioni all'ANSA, un consigliere comunale di Tripoli, Ahmed Wali, contattato per telefono.