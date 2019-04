Libia, Guterres no a escalation militare

(ANSA) - NEW YORK, 9 APR - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "condanna fermamente l'escalation militare e i combattimenti in corso a Tripoli e dintorni, compreso l'attacco aereo dell'Esercito Nazionale Libico (Lna) del generale Khalifa Haftar contro l'aeroporto Mitiga". In una nota del suo portavoce, Guterres "chiede lo stop immediato di tutte le operazioni militari con l'obiettivo di una de-escalation e di prevenire un conflitto a tutto campo". Quindi ribadisce che "non esiste una soluzione militare al conflitto in Libia e invita tutte le parti a impegnarsi immediatamente in un dialogo per raggiungere una soluzione politica", che l'inviato speciale Ghassan Salame' è pronto a facilitare. Il segretario generale "ricorda inoltre a tutte le parti i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario per garantire la sicurezza di tutti i civili": "Tutti i libici meritano pace, sicurezza, prosperità e rispetto per i diritti umani".