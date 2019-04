Russia:Navalny vince ancora contro Mosca

(ANSA) - STRASBURGO, 9 APR - Gli arresti domiciliari imposti ad Aleksej Navalny nel 2014, e le limitazioni in particolare sulla sua possibilità di comunicare, erano ingiustificati, non proporzionali e utilizzate per limitare le sue attività pubbliche. L'ha stabilito la Corte di Strasburgo, che ha nuovamente condannato Mosca per il trattamento riservato all'oppositore politico a cui ha accordato un risarcimento di 20 mila euro per danni morali.