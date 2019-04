(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 APR - Alle 10 di questa mattina (le 9 in Italia) la percentuale dei votanti nelle elezioni in Israele era del 12,9%, più bassa di 0,8 punti percentuali rispetto al 2015, quando alla stessa ora fu del 13,7%. Lo ha fatto sapere il direttore del Comitato centrale elettorale Orly Adas. I seggi sono stati aperti alle 7.00 (le 6.00 in Italia).