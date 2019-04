Libia: Macron, subito stop combattimenti

(ANSA) - PARIGI, 9 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di diversi colloqui telefonici avuti "in questi ultimi giorni" con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, il premier libico Sarraj, e il maresciallo Haftar, ha espresso "profonda preoccupazione" per i recenti eventi in Libia e ha ricordato che "non c'è soluzione militare al conflitto libico": è quanto si legge in una nota diffusa a tarda notte dall'Eliseo. Per lui è "imperativo agire immediatamente per porre fine ai combattimenti e placare le tensioni".