Mattarella in Giordania a campo profughi

(ANSA) - CAMPO PROFUGHI AL'ZATARI (GIORDANIA), 9 APR - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Giordania per una visita ufficiale di 3 giorni. Prima tappa del viaggio del capo dello Stato è il campo profughi siriano di Al'Zatari, a circa 40 chilometri dal confine siriano. E' uno dei centri di accoglienza più grandi del mondo che raccoglie circa 80mila rifugiati siriani. Il campo profughi, gestito dall'Unhcr e dal governo giordano, viene finanziato con il contributo di diversi Paesi, in primis gli Stati Uniti e anche dall'Italia. Allestito nel 2012, agli inizi della crisi siriana, il campo è via via cresciuto diventando oggi, dopo oltre 7 anni, una sorta di città. La Giordania è un Paese di grande accoglienza di circa 10 milioni di abitanti. Ospita attualmente 3 milioni di profughi: i palestinesi più lontani nel tempo, gli iracheni e oggi assorbe l'emergenza siriana. Uno sforzo umanitario gigantesco che, seppur aiutato dalle organizzazioni internazionali, sta oggi mettendo in difficoltà il Regno Haschenita.