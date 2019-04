May insiste: rinvio breve della Brexit

(ANSA) - LONDRA, 9 APR - Theresa May insiste su un rinvio breve della Brexit - limitato al 30 giugno e con la possibilità di uscire entro il 22 maggio senza partecipare alle elezioni Europee - ribadendo l'obiettivo di trovare frattanto un accordo con il Labour. Lo spiega Downing Street in una nota diffusa dopo l'incontro con Angela Merkel a Berlino: la premier britannica - vi si legge - ha illustrato la sua richiesta e "ha aggiornato la cancelliera sui colloqui in corso con l'opposizione per condurre il processo verso la Brexit a una conclusione positiva".