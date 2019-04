(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Arriverà un nuovo testo che cercheremo di condividere il più possibile" perché "chiederemo che" il ddl Pillon "non sia il testo base". A dirlo è il senatore del M5s e vicepresidente della commissione Giustizia Mattia Crucioli, al termine della discussione sul disegno di legge Pillon sull'affido condiviso. Nel pomeriggio nella commissione Giustizia del Senato è iniziata la discussione sul provvedimento che andrà avanti per diversi giorni e che poi continuerà in Aula allungando così di mesi l'esame.