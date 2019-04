Europee: M5S riunisce sabato candidati

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Settimana decisiva per il M5S per le candidature alle Europee. Sabato, a quanto si apprende, è previsto un rendez-vous, a Roma, di tutti candidati del Movimento. Nel giro di pochissimi giorni, quindi, è prevedibile che i capilista "esterni" scelti dal capo politico Luigi Di Maio siano messi al voto su Rousseau per la "ratifica" degli iscritti. Sempre sulla piattaforma Rousseau, nelle prossime ore saranno votate le priorità dell'Europrogramma del Movimento.