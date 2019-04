La hostess non riconosce Conte e gli intima di non toccare una lampada

«Don't touch» ovvero «non si tocca» è il modo in cui una hostess del Salone del Mobile ha apostrofato il premier Giuseppe Conte che accarezzava una lampada-installazione al salone del Mobile di Milano. Subito è stata avvisata che era il presidente del consiglio. Lei ha detto che non se ne era accorta e si è giustificata spiegando che le avevano detto di non far toccare le opere.

Diversa la versione del direttore del Salone Marco Sabetta. «Come ogni volta che c'è un politico - ha spiegato -, molti giornalisti si ammassano. Il percorso era tortuoso. Un fotografo o cameraman è andato addosso alla lampada ed è stato richiamato dalla hostess. Non al premier, la frase era rivolta a tutti».