Brexit: Ue concederà la proroga a Londra

(ANSA) - BRUXELLES, 9 APR - In risposta alla richiesta della premier britannica Theresa May, "il Consiglio europeo concorda una proroga per permettere la ratifica dell'Accordo" di divorzio. Si legge nella bozza di conclusioni del vertice straordinario sulla Brexit, di cui l'ANSA ha preso visione. "Se l'accordo viene ratificato prima della data", la separazione "avverrà il primo giorno del mese successivo", prosegue il testo. Nel documento però non c'è la data di estensione massima, poiché è una decisione che dovranno prendere i leader domani.