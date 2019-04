Conte a malato Sla, governo a tuo fianco

(ANSA) - ORISTANO, 9 APR - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto al giovane malato di Sla Paolo Palumbo, in sciopero della fame, per esprimere "vicinanza e solidarietà" e assicurando che il Governo sta seguendo la sua vicenda. Palumbo, cuoco oristanese di 21 anni, ha rivolto un appello al Governo e a Mattarella per chiede di essere inserito nel protocollo di cure sperimentali 'Brainstorm' messo a punto negli Usa. "Carissimo Paolo - scrive il premier - ho ricevuto con molto piacere la tua mail e ti ringrazio di cuore per avermi reso partecipe delle tue personali esperienze e dei tuoi pensieri. Desidero manifestarti ammirazione per la grande forza d'animo che ti sostiene quotidianamente nell'affrontare il tuo grave problema di salute e complimentarmi con tuo fratello Rosario per l'amore, la dedizione, il sacrificio e l'impegno coi quali affronta insieme alla tua famiglia la tua grave disabilità. Ti assicuro - conclude Conte - che sono in contatto con il ministro Grillo che sta seguendo personalmente la tua vicenda".